Кран11ч3бк Ду50, Ру1

Описание товара

11ч3бк Ду50, Ру1Симферопольский арматурный заводНазначение крана 11ч3бк Ду50 Ру1Кран пробковый проходной натяжной 11ч3бк Ду50 Ру1 используется в трубопроводах коммунальной сферы, энергосистем и нефте-газовой промышленности.Краны 11ч3бк Ду50 Ру1 предназначены для работы с газообразными и жидкими средами, в т.ч. вязкими и загрязнёнными, суспензиями, пульпами, шламами. Управляются вручную или приводом: электроприводом, пневматическим или гидравлическим.Расчетная рабочая среда крана 11ч3бк - топливный газ. Для изготовления корпуса используется чугун. Температурный диапазон: до +50 C0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68.Тип присоединения и материал прокладки выбирают в зависимости от условий работы кранов: давления, рабочей температуры и коррозионных свойств среды. Технические характеристики и параметры крана 11ч3бк Ду50 Ру1ПараметрЗначениеНаименование:Кран пробковый проходной натяжнойОбозначение:11ч3бкДиаметр, мм (Ду / DN):50Нормальное давление, кгс/см2 (Ру):1Таблица-фигура:11ч3бкРабочая среда:топливный газТемпература рабочей среды, C0:до +50Материал корпуса:чугунТип присоединения:муфтовое по ГОСТ 6527-68 Габаритные размеры и масса крана 11ч3бк Ду50 Ру1Наименование параметраЗначение, ммДлина (L)130Высота (H)161Масса (кг)3,41Строительная длина (L) - длина участка трубы, который кран 11ч3бк Ду50 Ру1 замещает в трубопроводе. Строительная высота (H) - расстояние от оси прохода крана до конца шпинделя в верхнем положении.