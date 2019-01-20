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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              236

              Кран 11ч3бк Ду32 Ру1

              Телефон
              +79787562082
              Продавец
              Фиолент
              0
              Описание товара
              11ч3бк Ду32, Ру1Симферопольский арматурный заводНазначение крана 11ч3бк Ду32 Ру1Кран пробковый проходной натяжной 11ч3бк Ду32 Ру1 используется в трубопроводах коммунальной сферы, энергосистем и нефте-газовой промышленности.Краны 11ч3бк Ду32 Ру1 предназначены для работы с газообразными и жидкими средами, в т.ч. вязкими и загрязнёнными, суспензиями, пульпами, шламами. Управляются вручную или приводом: электроприводом, пневматическим или гидравлическим.Расчетная рабочая среда крана 11ч3бк - топливный газ. Для изготовления корпуса используется чугун. Температурный диапазон: до +50 C0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68.Тип присоединения и материал прокладки выбирают в зависимости от условий работы кранов: давления, рабочей температуры и коррозионных свойств среды.Технические характеристики и параметры крана 11ч3бк Ду32 Ру1ПараметрЗначениеНаименование:Кран пробковый проходной натяжнойОбозначение:11ч3бкДиаметр, мм (Ду / DN):32Нормальное давление, кгс/см2 (Ру):1Таблица-фигура:11ч3бкРабочая среда:топливный газТемпература рабочей среды, C0:до +50Материал корпуса:чугунТип присоединения:муфтовое по ГОСТ 6527-68 Габаритные размеры и масса крана 11ч3бк Ду32 Ру1Наименование параметраЗначение, ммДлина (L)95Высота (H)118Масса (кг)1,37Строительная длина (L) - длина участка трубы, который кран 11ч3бк Ду32 Ру1 замещает в трубопроводе. Строительная высота (H) - расстояние от оси прохода крана до конца шпинделя в верхнем положении.
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