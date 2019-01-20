Щебень гранитный фракции 20 40 M1150 F200

Описание товара

Компания"Песковичкоф" занимается комплексной поставкой сыпучих материалов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В наличии гранитный щебень фр. 20-40:прочность: M1150морозостойкоcть: F200Купить гранитный щебень фракции 20-40 с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка гранитного щебня осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург.Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги.Скидки от объема!Звоните, будем рады сотрудничеству!