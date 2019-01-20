Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              770

              Щебень гранитный фракции 40 70 M1150 F200 с доставкой

              Телефон
              +79117045000
              Продавец
              Песковичкоф
              0
              Описание товара
              Компания"Песковичкоф" занимается комплексной поставкой сыпучих материалов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В наличии гранитный щебень фр. 40-70:прочность: M1150морозостойкость: F200 Купить гранитный щебень фракции 40-70 с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка гранитного щебня осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург.Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги.Скидки от объема!Звоните, будем рады сотрудничеству!
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store