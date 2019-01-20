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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              650

              ПГС суперобогащенная фр 0 40 с доставкой

              Телефон
              +79117045000
              Продавец
              Песковичкоф
              0
              Описание товара
              В наличии обогащенная ПГС (песчано-гравийная смесь) фр. 0-40:крупность песка, входящего в состав смеси: 2.5содержание гравия: 90% Купить обогащенную ПГС с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам.  Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика.                 Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки.                 Доставка песчано-гравийной смеси осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург.    Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги.  Скидки от объема!    Звоните, будем рады сотрудничеству!
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