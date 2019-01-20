ПГС суперобогащенная фр 0 40 с доставкой

Описание товара

В наличии обогащенная ПГС (песчано-гравийная смесь) фр. 0-40:крупность песка, входящего в состав смеси: 2.5содержание гравия: 90% Купить обогащенную ПГС с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка песчано-гравийной смеси осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург. Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги. Скидки от объема! Звоните, будем рады сотрудничеству!