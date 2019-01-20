Песок карьерный мк 2, кф 4 мсут с доставкой

Описание товара

В наличии карьерный песок :крупность: 2фильтрация: 4 м/сут Купить карьерный песок с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург. Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги. Скидки от объема! Звоните, будем рады сотрудничеству!