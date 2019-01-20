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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              400

              Песок карьерный мк 2, кф 4 мсут с доставкой

              Телефон
              +79117045000
              Продавец
              Песковичкоф
              0
              Описание товара
              В наличии карьерный песок :крупность: 2фильтрация: 4 м/сут Купить карьерный песок с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург. Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги. Скидки от объема! Звоните, будем рады сотрудничеству!
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