Щебень известняковый фракции 40 70 M800 F200 с доставкой

Описание товара

В наличии щебень известняковый фр. 40-70: прочность: M800 морозостойкость: F200 Купить известняковый щебень фракции 40-70 с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам.Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка известнякового щебня осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург. Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги. Скидки от объема! Звоните, будем рады сотрудничеству!