Гравий фр10 30

Описание товара

Компания"Песковичкоф" занимается комплексной поставкой сыпучих материалов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В наличии гравий фр. 10-30:прочность: M1150морозостойкость: F200 Купить гравий фракции 10-30 с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - это к нам.Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество поставляемых материалов и надежность поставщика. Цена материала, за м3 с доставкой, зависит от объема заказа и расстояния от места погрузки до места выгрузки. Доставка гравия осуществляется напрямую с карьеров Ленинградской области и перевалочных площадок в г. Санкт-Петербург.Собственный автопарк позволяет сэкономить ваше время и деньги.Скидки от объема!Звоните, будем рады сотрудничеству!