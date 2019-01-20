Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              2 490

              Защитные перчатки от порезов Cut Resistant Gloves

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=H1VAWn8opaY


              Ссылка на Перчатки Cut Resistant Gloves тут:

              http://luckproducti.ru/cut-resistant-gloves/?l=1d89fccde60c


              Перчатки Cut Resistant Gloves


              Перчатки Cut Resistant Gloves от порезов на кухню и на дачу. Это идеальная замена обычным рабочим перчаткам в тех областях, где существует риск столкнуться с чем-нибудь острым и опасным для рук.


              - Идеально подходят для резки

              - На 100 процентов безопасные для пищевых продуктов

              - Лёгкий и дышащий материал

              - Практичны и долговечны


              На Перчатки Cut Resistant Gloves действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store