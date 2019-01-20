Защитные перчатки от порезов Cut Resistant Gloves

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https://www.youtube.com/watch?v=H1VAWn8opaY
Ссылка на Перчатки Cut Resistant Gloves тут:
http://luckproducti.ru/cut-resistant-gloves/?l=1d89fccde60c
Перчатки Cut Resistant Gloves
Перчатки Cut Resistant Gloves от порезов на кухню и на дачу. Это идеальная замена обычным рабочим перчаткам в тех областях, где существует риск столкнуться с чем-нибудь острым и опасным для рук.
- Идеально подходят для резки
- На 100 процентов безопасные для пищевых продуктов
- Лёгкий и дышащий материал
- Практичны и долговечны
На Перчатки Cut Resistant Gloves действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!