Защитные перчатки от порезов Cut Resistant Gloves

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=H1VAWn8opaY





Ссылка на Перчатки Cut Resistant Gloves тут:

http://luckproducti.ru/cut-resistant-gloves/?l=1d89fccde60c





Перчатки Cut Resistant Gloves





Перчатки Cut Resistant Gloves от порезов на кухню и на дачу. Это идеальная замена обычным рабочим перчаткам в тех областях, где существует риск столкнуться с чем-нибудь острым и опасным для рук.





- Идеально подходят для резки

- На 100 процентов безопасные для пищевых продуктов

- Лёгкий и дышащий материал

- Практичны и долговечны





На Перчатки Cut Resistant Gloves действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2490 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!