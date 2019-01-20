Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=q-gn7AJGMR4
Ссылка на Швабру Spin and Go тут:
http://luckproducti.ru/spin-go/?l=9fa48ddd604d
Универсальная швабра с отжимом Spin and Go
Швабра Spin and Go – практичное устройство для легкой и эффективной уборки дома. Швабра Spin and Go удобная и практичная швабра, в комплекте идёт уникальная насадка из микрофибры и ведро с педальным отжимом.
- Микрофибра активно впитывает воду вместе с пылью и загрязнениями
- Можно мыть пол под мебелью и по углам, не нагибаясь
- Размеры ведра и швабры позволят хранить ванне или кладовой
- Кожа рук и маникюр не пострадают во время уборки
На Швабру Spin and Go действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!