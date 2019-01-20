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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.01.2019
              2 990

              Универсальная швабра с отжимом Spin and Go

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=q-gn7AJGMR4


              Ссылка на Швабру Spin and Go тут:

              http://luckproducti.ru/spin-go/?l=9fa48ddd604d


              Универсальная швабра с отжимом Spin and Go


              Швабра Spin and Go – практичное устройство для легкой и эффективной уборки дома. Швабра Spin and Go удобная и практичная швабра, в комплекте идёт уникальная насадка из микрофибры и ведро с педальным отжимом.


              - Микрофибра активно впитывает воду вместе с пылью и загрязнениями

              - Можно мыть пол под мебелью и по углам, не нагибаясь

              - Размеры ведра и швабры позволят хранить ванне или кладовой

              - Кожа рук и маникюр не пострадают во время уборки


              На Швабру Spin and Go действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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