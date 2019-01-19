Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.01.2019
              3 200

              Плита глухая цельнолитая ПГЦ (ПО-10) Усиленная, размер 710*410, масса 22,5кг

              Телефон
              +79811446208
              Ключевые слова:
              печь, плита, чугун, дымоход, монтаж, чугунное, литье
              Продавец
              ПЕЧНОЙ УЮТ
              0
              Описание товара
              • Вес - 22,5кг
              • Высота - 22мм
              • Ширина - 710мм
              • Длинна - 410мм
              • Топливо - Дрова,уголь
              • Материал - Чугун


              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store