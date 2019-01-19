Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.01.2019
              2 490

              Щетка для удаления шерсти FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=XBZRtfmTtuk


              Ссылка Щетку FUR WIZARD тут:

              http://luckproducti.ru/brush-wizard1/?l=9318ae08ecb0


              Щетка FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок


              Щетка Fur Wizard – это компактный прибор для сбора шерсти, комочков пуха и волосков. Поверхность ролика покрыта материалом с большим количеством мелких щетинок, которые цепляют все загрязнения и втягивают их в специальный контейнер. Щетка Fur Wizard очищает любые поверхности одним движением!


              - Экономьте время, силы, нервы

              - Забудьте о сложностях при очищение вещей

              - Оцените отличное качество очищения


              На Щетку FUR WIZARD Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store