Щетка для удаления шерсти FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок

Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=XBZRtfmTtuk
Ссылка Щетку FUR WIZARD тут:
http://luckproducti.ru/brush-wizard1/?l=9318ae08ecb0
Щетка FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок
Щетка Fur Wizard – это компактный прибор для сбора шерсти, комочков пуха и волосков. Поверхность ролика покрыта материалом с большим количеством мелких щетинок, которые цепляют все загрязнения и втягивают их в специальный контейнер. Щетка Fur Wizard очищает любые поверхности одним движением!
- Экономьте время, силы, нервы
- Забудьте о сложностях при очищение вещей
- Оцените отличное качество очищения
На Щетку FUR WIZARD Действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!