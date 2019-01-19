Щетка для удаления шерсти FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=XBZRtfmTtuk





Ссылка Щетку FUR WIZARD тут:

http://luckproducti.ru/brush-wizard1/?l=9318ae08ecb0





Щетка FUR WIZARD и перчатка для расчёсывания шерсти в подарок





Щетка Fur Wizard – это компактный прибор для сбора шерсти, комочков пуха и волосков. Поверхность ролика покрыта материалом с большим количеством мелких щетинок, которые цепляют все загрязнения и втягивают их в специальный контейнер. Щетка Fur Wizard очищает любые поверхности одним движением!





- Экономьте время, силы, нервы

- Забудьте о сложностях при очищение вещей

- Оцените отличное качество очищения





На Щетку FUR WIZARD Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2490 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!