Швабра с распылителем

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=tCqzhaEZ5Rk





Ссылка на Швабру с распылителем тут:

http://luckproducti.ru/smart-mop5/?l=12af37f64041





Умная швабра с легкостью справится с самыми сильными загрязнениями, такими как пролитое кофе, следы и грязь от обуви и даже пролитое масло! Пыль и грязь собираются буквально как магнитом, при этом швабра одинаково эффективно моет любые поверхности. С ней вы забудете о ведрах с грязной водой, постоянно рвущихся тряпках и прочих неудобствах, связанных с мытьем пола!





На Швабру с распылителем действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!