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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              1 990

              Швабра с распылителем

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=tCqzhaEZ5Rk


              Ссылка на Швабру с распылителем тут:

              http://luckproducti.ru/smart-mop5/?l=12af37f64041


              Умная швабра с легкостью справится с самыми сильными загрязнениями, такими как пролитое кофе, следы и грязь от обуви и даже пролитое масло! Пыль и грязь собираются буквально как магнитом, при этом швабра одинаково эффективно моет любые поверхности. С ней вы забудете о ведрах с грязной водой, постоянно рвущихся тряпках и прочих неудобствах, связанных с мытьем пола!


              На Швабру с распылителем действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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