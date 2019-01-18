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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              450

              Шампунь для волос Био Водоросли (Bio Kelp) 210 мл

              Телефон
              +79276036853
              Продавец
              Бальзам
              0
              Описание товара
              Шампунь для волос Био Водоросли (Bio Kelp)210 млПитательный шампунь для роста и укрепления волосДля всех типов волосШампунь на основе водорослей, растительных белков, полисахаридов,  масла мяты перечной, экстракта листьев  мяты. Мягко очищает волосы и кожу головы, укрепляет волосяную сумку. Активирует рост новых волос, придает им здоровый блеск. Применяется в комплексном лечении облысения.Применение. Нанести небольшое количество шампуня на ладони, распределить по коже головы и  влажным волосам. Вспенить. Тщательно прополоскать в воде. При необходимости процедуру повторить. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промыть водой.Состав: ним, бутея, барбарис, бринградж, мыльный орех, экстракт морских водорослей, гималайская вода.Органически чистый продукт, без  консервантов.Не испытывался на животных.
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