Шампунь для волос Био Водоросли (Bio Kelp) 210 мл

Описание товара

Шампунь для волос Био Водоросли (Bio Kelp)210 млПитательный шампунь для роста и укрепления волосДля всех типов волосШампунь на основе водорослей, растительных белков, полисахаридов, масла мяты перечной, экстракта листьев мяты. Мягко очищает волосы и кожу головы, укрепляет волосяную сумку. Активирует рост новых волос, придает им здоровый блеск. Применяется в комплексном лечении облысения.Применение. Нанести небольшое количество шампуня на ладони, распределить по коже головы и влажным волосам. Вспенить. Тщательно прополоскать в воде. При необходимости процедуру повторить. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промыть водой.Состав: ним, бутея, барбарис, бринградж, мыльный орех, экстракт морских водорослей, гималайская вода.Органически чистый продукт, без консервантов.Не испытывался на животных.