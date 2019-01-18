Шампунь для волос Зеленое Яблоко (Bio Green Apple ) 210 мл

Описание товара

Шампунь для волос 210 мл Шампунь-кондиционер для ежедневного применения Для жирных волос Освежающий и питающий шампунь с экстрактом зеленого яблока, морских водорослей и щитолистника (центеллы). Обладает сильными антисептическими свойствами, лечит болезни кожи. Питает кожу головы и волос, придает волосам блеск и свежий вид. Ежедневное применение шампуня не нарушает природный рН-баланс кожи головы. Идеально подходит для ежедневного использования. Применение. Нанести небольшое количество шампуня на ладони, распределить по коже головы и влажным волосам. Вспенить. Тщательно прополоскать в воде. При необходимости процедуру повторить. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промыть водой. Состав: Органически чистый продукт, без консервантов. Не испытывался на животных.