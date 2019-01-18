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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              450

              Шампунь для волос Зеленое Яблоко (Bio Green Apple ) 210 мл

              Телефон
              +79276036853
              Продавец
              Бальзам
              0
              Описание товара
              Шампунь для волос 210 мл Шампунь-кондиционер для ежедневного применения Для жирных волос Освежающий и питающий шампунь с экстрактом зеленого яблока, морских водорослей и щитолистника (центеллы). Обладает сильными антисептическими свойствами, лечит болезни кожи. Питает кожу головы и волос, придает волосам блеск и свежий вид. Ежедневное применение шампуня не нарушает природный рН-баланс кожи головы. Идеально подходит для ежедневного использования. Применение. Нанести небольшое количество шампуня на ладони, распределить по коже головы и  влажным волосам. Вспенить. Тщательно прополоскать в воде. При необходимости процедуру повторить. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промыть водой. Состав:   Органически чистый продукт, без  консервантов. Не испытывался на животных.
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