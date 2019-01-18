Шампунь для волос Био Соевый Протеин (Bio Soya Protein) 120 мл

Описание товара

Шампунь для волос 120 мл Балансирующий шампунь Для окрашенных и поврежденных волос Богатый шампунь представляет собой смесь экстрактов соевого белка, барбариса, дикой куркумы, миндального и горчичного масла. Прекрасно очищает и восстанавливает волосы, не нарушает природный рН-баланс кожи головы. Препятствует появлению седины, защищает волосяной покров. Предотвращает выпадение волос, придает волосам здоровый блеск и шелковистость. Применение. Нанести небольшое количество шампуня на ладони, распределить по коже головы и влажным волосам. Вспенить. Тщательно прополоскать в воде. При необходимости процедуру повторить. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промыть водой. Состав: Органически чистый продукт, без консервантов. Не испытывался на животных.