Травяной сухой шампунь Сангам

Описание товара

100 грамм Натуральное средство для регуляного применения. Обеспечит нежный шадящий уход и дополнительное питание волосам и коже головы. НЕ содержит химических компонентов! Состав: Эмблика лекарственная, Акация шикакаи, Мыльное дерево индийское, Маргоза (Ним), Ветиверия зизаиевидная. Способ применения. Смешайте травяной порошк с подогретой водой (до температуры 75-80 градусов) в пропорции 1:3 (то есть на 1 столовую ложку порошка травы возьмите 3 столовых ложки воды). Размешайте до получения взвеси и дайте настояться около часа (лучше на водяной бане). Наносить на волосы в теплом виде, начиная от корней и распределяя до кончиков волос. Массирующие движения повысят эффективность травяного шампуня. Оставьте на волосах на 1-2 минуты. Тщательно промойте волосы проточной водой. Внимание! Не допускайте попадания травяного шампуня в глаза. При попадании промойте глаза большим количеством проточной воды.