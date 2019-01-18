Шампунь Против перхоти Ватика 200 мл

Описание товара

200 мл Шампунь от перхоти для всех типов волос. Благодаря экстракту лимона, налаживается работа сальных желез. Масло чайного дерева смягчает кожу голову, предотвращает сухость и, как следствие, появление перхоти. Очищающий эффект усиливает розмарин.