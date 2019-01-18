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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              270

              Шампунь Против перхоти Ватика 200 мл

              Телефон
              +79276036853
              Продавец
              Бальзам
              0
              Описание товара
              200 мл Шампунь от перхоти для всех типов волос. Благодаря экстракту лимона, налаживается работа сальных желез. Масло чайного дерева смягчает кожу голову, предотвращает сухость и, как следствие, появление перхоти. Очищающий эффект усиливает розмарин.
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