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Бальзам
Шампунь Против перхоти Ватика 200 мл
Добавлено
18.01.2019
270
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Шампунь Против перхоти Ватика 200 мл
Телефон
+79276036853
Продавец
Бальзам
0
Описание товара
200 мл Шампунь от перхоти для всех типов волос. Благодаря экстракту лимона, налаживается работа сальных желез. Масло чайного дерева смягчает кожу голову, предотвращает сухость и, как следствие, появление перхоти. Очищающий эффект усиливает розмарин.
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