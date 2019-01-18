Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              250

              Шикакай Леди Хенна

              Телефон
              +79276036853
              Продавец
              Бальзам
              0
              Описание товара
              100 граммНатуральное средство по уходу за волосами.Шикакай (acacia concinna) - «фрукт для волос», мыльные бобы.Мыльные бобы кустарника Шикакай легко мылятся, обладают нейтральным рН.Для мытья волос используют в виде порошка.Шикакай прекрасно увлажняет волосы, не нарушая естественного водного и жирового баланса, питает витаминами А, С, Д, Е и К.Мыльные бобы стимулируют рост волос.Большое преимущество порошка Шикакай – его антиаллергеннные свойства. Поэтому его могут использовать люди с очень чувствительной кожей. Также подходит для ухода за детской кожей.Применение. Порошок Шикакай развести в теплой воде до консистенции сметаны, затем нанести на голову и распределить по длине волос. Можно оставить на несколько минут, чтобы получить эффект питательной маски. Потом смыть водой, как обычный шампунь.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store