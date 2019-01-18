Шикакай Леди Хенна

Описание товара

100 граммНатуральное средство по уходу за волосами.Шикакай (acacia concinna) - «фрукт для волос», мыльные бобы.Мыльные бобы кустарника Шикакай легко мылятся, обладают нейтральным рН.Для мытья волос используют в виде порошка.Шикакай прекрасно увлажняет волосы, не нарушая естественного водного и жирового баланса, питает витаминами А, С, Д, Е и К.Мыльные бобы стимулируют рост волос.Большое преимущество порошка Шикакай – его антиаллергеннные свойства. Поэтому его могут использовать люди с очень чувствительной кожей. Также подходит для ухода за детской кожей.Применение. Порошок Шикакай развести в теплой воде до консистенции сметаны, затем нанести на голову и распределить по длине волос. Можно оставить на несколько минут, чтобы получить эффект питательной маски. Потом смыть водой, как обычный шампунь.