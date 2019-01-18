Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.01.2019
              450

              Шампунь Хна белая 190 мл

              Телефон
              +79276036853
              Продавец
              Бальзам
              0
              Описание товара
              190 млШампунь подходит для всех типов волос. Особенно эффективен для волос, поврежденных химической завивкой и окрашиванием.Рекомендуется использовать для темных волос.Поддерживает цвет на окрашенных хною волосах.Состав: хна 2%, центелла азиатская  1%, солодка 1%, манго индийское 1%, харитаки 1,5%, Арджуна 0,5%, мыльный орех 3%, гималайская вода Q.S.Хна - натуральный кондиционер для волос. Дает питание корням и смягчает волосы по всей длине.Солодка предотвращает и устраняет сухость и перхоть, снимает кожный зуд, активизирует кровообращение. Всё это помогает укрепить волосы и предотвратить их выпадение.Арджуна способствует укреплению волос.Мыльный орех бережно очищает кожу головы, не нарушая естественного защитного слоя и не пересушивая кожу. Не содержит химического мыла.Не тестировался на животных.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store