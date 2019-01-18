Шампунь Хна белая 190 мл

Описание товара

190 млШампунь подходит для всех типов волос. Особенно эффективен для волос, поврежденных химической завивкой и окрашиванием.Рекомендуется использовать для темных волос.Поддерживает цвет на окрашенных хною волосах.Состав: хна 2%, центелла азиатская 1%, солодка 1%, манго индийское 1%, харитаки 1,5%, Арджуна 0,5%, мыльный орех 3%, гималайская вода Q.S.Хна - натуральный кондиционер для волос. Дает питание корням и смягчает волосы по всей длине.Солодка предотвращает и устраняет сухость и перхоть, снимает кожный зуд, активизирует кровообращение. Всё это помогает укрепить волосы и предотвратить их выпадение.Арджуна способствует укреплению волос.Мыльный орех бережно очищает кожу головы, не нарушая естественного защитного слоя и не пересушивая кожу. Не содержит химического мыла.Не тестировался на животных.