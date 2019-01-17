Набор нетупящихся ножей Berlinger Haus с каменным покрытием

Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=b-TWHHtSxe0
Ссылка на Ножи Berlinger Haus тут:
http://luckproducti.ru/berlinger-haus/?l=2945209a959a
Ножи фирмы Berlinger Haus сочетают в себе качество товара, острые, хорошо заточенные лезвия, эстетичный внешний вид, удобство хранения. Все ножи Berlinger Haus выполнены из высококачественной нержавеющей стали, острые, отлично справляются со своей задачей, их удобно держать в руке.
- 6 предметов в одном наборе
- 100% немецкое качество
- Не требуют заточки
На Berlinger Haus действует Скидка!
Цена с учётом скидки - 3490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!