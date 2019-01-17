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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              3 490

              Набор нетупящихся ножей Berlinger Haus с каменным покрытием

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=b-TWHHtSxe0


              Ссылка на Ножи Berlinger Haus тут:

              http://luckproducti.ru/berlinger-haus/?l=2945209a959a


              Ножи фирмы Berlinger Haus сочетают в себе качество товара, острые, хорошо заточенные лезвия, эстетичный внешний вид, удобство хранения. Все ножи Berlinger Haus выполнены из высококачественной нержавеющей стали, острые, отлично справляются со своей задачей, их удобно держать в руке.


              - 6 предметов в одном наборе

              - 100% немецкое качество

              - Не требуют заточки


              На Berlinger Haus действует Скидка!

              Цена с учётом скидки - 3490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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