Набор нетупящихся ножей Berlinger Haus с каменным покрытием

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=b-TWHHtSxe0





Ссылка на Ножи Berlinger Haus тут:

http://luckproducti.ru/berlinger-haus/?l=2945209a959a





Ножи фирмы Berlinger Haus сочетают в себе качество товара, острые, хорошо заточенные лезвия, эстетичный внешний вид, удобство хранения. Все ножи Berlinger Haus выполнены из высококачественной нержавеющей стали, острые, отлично справляются со своей задачей, их удобно держать в руке.





- 6 предметов в одном наборе

- 100% немецкое качество

- Не требуют заточки





На Berlinger Haus действует Скидка!

Цена с учётом скидки - 3490 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!