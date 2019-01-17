Королевские бамбуковые пледы FUZZY

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Бамбуковые пледы с флисовой подкладкой от FUZZY. Королевское качество, оригинальный дизайн, изящный внешний вид. Бамбуковые пледы FUZZY гарантируют невероятный комфорт и самые сладкие сны!
- Мягкий и нежный на ощупь
- Неэлектризуется. Анти-статик
- Гипоаллергенный материал
- Доступная цена
На Бамбуковые пледы FUZZY действует Скидка!
Цена с учётом скидки - 2990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!