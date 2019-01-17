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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 990

              Королевские бамбуковые пледы FUZZY

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=Ry9TiEX4Go0


              Ссылка на Бамбуковые пледы FUZZY тут:

              http://luckproducti.ru/fuzzy1/?l=d9277d8ab6b6


              Бамбуковые пледы с флисовой подкладкой от FUZZY. Королевское качество, оригинальный дизайн, изящный внешний вид. Бамбуковые пледы FUZZY гарантируют невероятный комфорт и самые сладкие сны!


              - Мягкий и нежный на ощупь

              - Неэлектризуется. Анти-статик

              - Гипоаллергенный материал

              - Доступная цена


              На Бамбуковые пледы FUZZY действует Скидка!

              Цена с учётом скидки - 2990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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