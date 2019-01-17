Королевские бамбуковые пледы FUZZY

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=Ry9TiEX4Go0





Ссылка на Бамбуковые пледы FUZZY тут:

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Бамбуковые пледы с флисовой подкладкой от FUZZY. Королевское качество, оригинальный дизайн, изящный внешний вид. Бамбуковые пледы FUZZY гарантируют невероятный комфорт и самые сладкие сны!





- Мягкий и нежный на ощупь

- Неэлектризуется. Анти-статик

- Гипоаллергенный материал

- Доступная цена





На Бамбуковые пледы FUZZY действует Скидка!

Цена с учётом скидки - 2990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!