Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=c_LBy4poc9c





Ссылка на Мультитул Leatherman тут:

http://luckproducti.ru/leatherman/?l=9d619f8486f9









Мультитул Leatherman





Мультитул Leatherman - незаменимый помощник каждого мужчины, умеющего работать руками. Этот компактный мультитул совместил в себе 19 инструментов! Кроме того Мультитул Leatherman невероятно надежен и удобен в использовании.





На Мультитул Leatherman действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!