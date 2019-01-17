Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=LgehT7v3h8w
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http://luckproducti.ru/nicer-dicer-a/?l=ce040b5093de
Мультитул StreetSet + набор бит в подарок
Незаменимый помощник каждого мужчины, умеющего работать руками. Этот компактный мультитул совместил в себе 14 инструментов! Кроме того, он невероятно надежен и удобен в использовании. Набор бит в подарок!
На Мультитул StreetSet действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 1990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!