Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=LgehT7v3h8w





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http://luckproducti.ru/nicer-dicer-a/?l=ce040b5093de





Мультитул StreetSet + набор бит в подарок

Незаменимый помощник каждого мужчины, умеющего работать руками. Этот компактный мультитул совместил в себе 14 инструментов! Кроме того, он невероятно надежен и удобен в использовании. Набор бит в подарок!





На Мультитул StreetSet действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!