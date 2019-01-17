Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=bgQzcenRTz0





Ссылка на Овощерезку Nicer Dicer Plus тут:

http://luckproducti.ru/nicer-dicer-a/?l=ce040b5093de





- Овощерезка Nicer Dicer Plus проста в уходе и эксплуатации.

- Ее можно мыть даже в посудомойке.

- За доступную цену вы получаете отличное приспособление для нарезания продуктов.

- Nicer Dicer Plus более чем в трое сэкономит Ваше время на приготовление еды.

- Овощерезка Nicer Dicer Plus за считанные минуты поможет нарезать продукты

- Острые как бритва лезвия овощерезки произведены из нержавеющей стали

- Контейнер с герметично закрывающейся крышкой сохранит свежесть продуктам





На Овощерезку Nicer Dicer Plus действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2390 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!