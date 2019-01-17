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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 390

              Овощерезка Nicer Dicer

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=bgQzcenRTz0


              Ссылка на Овощерезку Nicer Dicer Plus тут:

              http://luckproducti.ru/nicer-dicer-a/?l=ce040b5093de


              - Овощерезка Nicer Dicer Plus проста в уходе и эксплуатации.

              - Ее можно мыть даже в посудомойке.

              - За доступную цену вы получаете отличное приспособление для нарезания продуктов.

              - Nicer Dicer Plus более чем в трое сэкономит Ваше время на приготовление еды.

              - Овощерезка Nicer Dicer Plus за считанные минуты поможет нарезать продукты

              - Острые как бритва лезвия овощерезки произведены из нержавеющей стали

              - Контейнер с герметично закрывающейся крышкой сохранит свежесть продуктам


              На Овощерезку Nicer Dicer Plus действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2390 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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