Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=bgQzcenRTz0
Ссылка на Овощерезку Nicer Dicer Plus тут:
http://luckproducti.ru/nicer-dicer-a/?l=ce040b5093de
- Овощерезка Nicer Dicer Plus проста в уходе и эксплуатации.
- Ее можно мыть даже в посудомойке.
- За доступную цену вы получаете отличное приспособление для нарезания продуктов.
- Nicer Dicer Plus более чем в трое сэкономит Ваше время на приготовление еды.
- Овощерезка Nicer Dicer Plus за считанные минуты поможет нарезать продукты
- Острые как бритва лезвия овощерезки произведены из нержавеющей стали
- Контейнер с герметично закрывающейся крышкой сохранит свежесть продуктам
На Овощерезку Nicer Dicer Plus действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2390 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!