Чистящее средство Pierre dArgen

Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=h1kMZxq8ynE
Ссылка на Чистящее средство Pierre dArgent тут:
http://luckproducti.ru/pierredargent-lp/?l=5d212f541739
Чистящее средство Pierre dArgent
Чистящее средство Pierre d'Argent - инновационное чистящее средство широкого спектра действия. Можно почистить все, что угодно - от ванной комнаты до салона автомобиля. Чистящее средство Pierre dArgent обладает антигрибковым эффектом.
- От налета и ржавчины
- Удаляет жир и грязь
- Подходит для труднодоступных участков
- Обладает антигрибковым эффектом
На Чистящее средство Pierre dArgent действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!