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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              990

              Чистящее средство Pierre dArgen

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=h1kMZxq8ynE


              Ссылка на Чистящее средство Pierre dArgent тут:

              http://luckproducti.ru/pierredargent-lp/?l=5d212f541739



              Чистящее средство Pierre dArgent


              Чистящее средство Pierre d'Argent - инновационное чистящее средство широкого спектра действия. Можно почистить все, что угодно - от ванной комнаты до салона автомобиля. Чистящее средство Pierre dArgent обладает антигрибковым эффектом.


              - От налета и ржавчины

              - Удаляет жир и грязь

              - Подходит для труднодоступных участков

              - Обладает антигрибковым эффектом


              На Чистящее средство Pierre dArgent действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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