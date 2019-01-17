Чистящее средство Pierre dArgen

Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=h1kMZxq8ynE





Ссылка на Чистящее средство Pierre dArgent тут:

http://luckproducti.ru/pierredargent-lp/?l=5d212f541739









Чистящее средство Pierre dArgent





Чистящее средство Pierre d'Argent - инновационное чистящее средство широкого спектра действия. Можно почистить все, что угодно - от ванной комнаты до салона автомобиля. Чистящее средство Pierre dArgent обладает антигрибковым эффектом.





- От налета и ржавчины

- Удаляет жир и грязь

- Подходит для труднодоступных участков

- Обладает антигрибковым эффектом





На Чистящее средство Pierre dArgent действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!