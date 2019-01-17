Описание товара

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https://www.youtube.com/watch?v=BBqxBz5ECXA





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http://luckproducti.ru/fur-car2/?l=97eb55fda426





Меховая накидка на автокресло и AVS Crystal в подарок





Меховые накидки для сидений из 100% натуральной овечьей шерсти. Надежные и износостойкие, мягкие и очень удобные. Сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Подходят к абсолютно всем автомобилям.





- Износостойкие и практичные, не скатываются и не протираются

- Создают комфорт в автомобиле круглый год

- Подходят для любого автомобиля





На данный товар действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2690 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!