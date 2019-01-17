Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=BBqxBz5ECXA
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http://luckproducti.ru/fur-car2/?l=97eb55fda426
Меховая накидка на автокресло и AVS Crystal в подарок
Меховые накидки для сидений из 100% натуральной овечьей шерсти. Надежные и износостойкие, мягкие и очень удобные. Сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Подходят к абсолютно всем автомобилям.
- Износостойкие и практичные, не скатываются и не протираются
- Создают комфорт в автомобиле круглый год
- Подходят для любого автомобиля
На данный товар действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2690 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!