Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 690

              Меховая накидка на автокресло и AVS Crystal в подарок

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=BBqxBz5ECXA


              Ссылка на Меховые накидки тут:

              http://luckproducti.ru/fur-car2/?l=97eb55fda426


              Меховая накидка на автокресло и AVS Crystal в подарок


              Меховые накидки для сидений из 100% натуральной овечьей шерсти. Надежные и износостойкие, мягкие и очень удобные. Сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Подходят к абсолютно всем автомобилям.


              - Износостойкие и практичные, не скатываются и не протираются

              - Создают комфорт в автомобиле круглый год

              - Подходят для любого автомобиля


              На данный товар действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2690 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store