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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              3 990

              Автомобильный термо-подстаканник Smart Cup

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=CzOJRN0So5k


              Ссылка на Smart Cup тут:

              http://goodmoons.ru/smart-cup2/?l=a68fe9fbe787


              Автомобильный термо-подстаканник Smart Cup


              Уникальный автомобильный термоподстаканник Smart Cup, который умеет как охлаждать напитки, так и нагревать их до температуры 60 градусов по Цельсию. Smart Cup Удобный, компактный, отличается дизайном. Работает от прикуривателя.


              На Smart Cup действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 3990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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