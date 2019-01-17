Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=CzOJRN0So5k
Ссылка на Smart Cup тут:
http://goodmoons.ru/smart-cup2/?l=a68fe9fbe787
Автомобильный термо-подстаканник Smart Cup
Уникальный автомобильный термоподстаканник Smart Cup, который умеет как охлаждать напитки, так и нагревать их до температуры 60 градусов по Цельсию. Smart Cup Удобный, компактный, отличается дизайном. Работает от прикуривателя.
На Smart Cup действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 3990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!