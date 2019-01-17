Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=CzOJRN0So5k





Ссылка на Smart Cup тут:

http://goodmoons.ru/smart-cup2/?l=a68fe9fbe787





Автомобильный термо-подстаканник Smart Cup





Уникальный автомобильный термоподстаканник Smart Cup, который умеет как охлаждать напитки, так и нагревать их до температуры 60 градусов по Цельсию. Smart Cup Удобный, компактный, отличается дизайном. Работает от прикуривателя.





На Smart Cup действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 3990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!