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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              490

              Универсальные виниры Perfect Smile Veneers

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=cLJY2LYnKnU


              Ссылка на Виниры Perfect Smile Veneers:

              http://luckproducti.ru/490-perfect-smile1/?l=af38dd3c7b02


              Универсальные виниры Perfect Smile Veneers


              Perfect Smile Veneers – уникальное приспособление, которое сделает любую улыбку неотразимой. Виниры Perfect Smile Veneers - это простые и удобные съемные виниры, которые при первом применении повторяют форму зубов, а впоследствии за счет этого надежно закрепляются на них. Никто и никогда не догадается, что это виниры, а не настоящие красивые зубы!


              На Виниры Perfect Smile Veneers действует Скидка - 82%

              Цена с учётом скидки - 490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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