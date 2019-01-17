Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=cLJY2LYnKnU





Ссылка на Виниры Perfect Smile Veneers:

http://luckproducti.ru/490-perfect-smile1/?l=af38dd3c7b02





Универсальные виниры Perfect Smile Veneers





Perfect Smile Veneers – уникальное приспособление, которое сделает любую улыбку неотразимой. Виниры Perfect Smile Veneers - это простые и удобные съемные виниры, которые при первом применении повторяют форму зубов, а впоследствии за счет этого надежно закрепляются на них. Никто и никогда не догадается, что это виниры, а не настоящие красивые зубы!





На Виниры Perfect Smile Veneers действует Скидка - 82%

Цена с учётом скидки - 490 рублей

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