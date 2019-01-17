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Ссылка на Виниры Perfect Smile Veneers:
http://luckproducti.ru/490-perfect-smile1/?l=af38dd3c7b02
Универсальные виниры Perfect Smile Veneers
Perfect Smile Veneers – уникальное приспособление, которое сделает любую улыбку неотразимой. Виниры Perfect Smile Veneers - это простые и удобные съемные виниры, которые при первом применении повторяют форму зубов, а впоследствии за счет этого надежно закрепляются на них. Никто и никогда не догадается, что это виниры, а не настоящие красивые зубы!
На Виниры Perfect Smile Veneers действует Скидка - 82%
Цена с учётом скидки - 490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!