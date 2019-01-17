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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 990

              Сенсорное зеркало для макияжа Magic Mirror

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=m2nDdp47v5k


              Ссылка на Зеркало Magic Mirror для макияжа тут:

              http://luckproducti.ru/magic-mirror/?l=20ec2c9b601d


              Сенсорное зеркало для макияжа Magic Mirror


              Зеркало Magic Mirror отличный инструмент для создания идеального макияжа. 22 светодиода зеркала Magic Mirror обеспечивают равномерное освещение лица со всех сторон даже в темное время суток. Благодаря встроенному зеркальцу с 10-ти кратным увеличением наносить макияж с максимальной точностью теперь не проблема.


              - Подставка для косметики и украшений

              - Светодиодная подсветка для качественного макияжа

              - Сенсорное управление подсветкой

              - Широкая отражающая поверхность


              На Зеркало Magic Mirror действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2990 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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