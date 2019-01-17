Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=m2nDdp47v5k





Ссылка на Зеркало Magic Mirror для макияжа тут:

http://luckproducti.ru/magic-mirror/?l=20ec2c9b601d





Сенсорное зеркало для макияжа Magic Mirror





Зеркало Magic Mirror отличный инструмент для создания идеального макияжа. 22 светодиода зеркала Magic Mirror обеспечивают равномерное освещение лица со всех сторон даже в темное время суток. Благодаря встроенному зеркальцу с 10-ти кратным увеличением наносить макияж с максимальной точностью теперь не проблема.





- Подставка для косметики и украшений

- Светодиодная подсветка для качественного макияжа

- Сенсорное управление подсветкой

- Широкая отражающая поверхность





На Зеркало Magic Mirror действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2990 рублей

Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!