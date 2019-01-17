Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=m2nDdp47v5k
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http://luckproducti.ru/magic-mirror/?l=20ec2c9b601d
Сенсорное зеркало для макияжа Magic Mirror
Зеркало Magic Mirror отличный инструмент для создания идеального макияжа. 22 светодиода зеркала Magic Mirror обеспечивают равномерное освещение лица со всех сторон даже в темное время суток. Благодаря встроенному зеркальцу с 10-ти кратным увеличением наносить макияж с максимальной точностью теперь не проблема.
- Подставка для косметики и украшений
- Светодиодная подсветка для качественного макияжа
- Сенсорное управление подсветкой
- Широкая отражающая поверхность
На Зеркало Magic Mirror действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2990 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!