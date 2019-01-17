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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 190

              Спиральная плойка для волос NOVA

              Телефон
              89205229966
              Продавец
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              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=EcSjz9_agMY


              Ссылка на Плойку NOVA для волос:

              http://luckproducti.ru/ployka-nova1/?l=2e7621dd6d4d


              Спиральная плойка для волос NOVA


              Инновационная разработка с эргономическим дизайном и продвинутой спиральной системой. Уникальная форма плойки NOVA защищает руки и кожу головы от случайных ожогов, которых с обычными плойками часто не избежать. Плойка NOVA позволяет создавать идеально завитые локоны, которые выглядят абсолютно одинаково, что раньше было возможно только при профессиональной укладке в салонах красоты.


              - Высшее качество

              - Удобная конструкция

              - Инновационный дизайн

              - Безопасный нагрев


              На плойку NOVA для волос действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2190 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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