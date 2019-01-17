Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=EcSjz9_agMY
Ссылка на Плойку NOVA для волос:
http://luckproducti.ru/ployka-nova1/?l=2e7621dd6d4d
Спиральная плойка для волос NOVA
Инновационная разработка с эргономическим дизайном и продвинутой спиральной системой. Уникальная форма плойки NOVA защищает руки и кожу головы от случайных ожогов, которых с обычными плойками часто не избежать. Плойка NOVA позволяет создавать идеально завитые локоны, которые выглядят абсолютно одинаково, что раньше было возможно только при профессиональной укладке в салонах красоты.
- Высшее качество
- Удобная конструкция
- Инновационный дизайн
- Безопасный нагрев
На плойку NOVA для волос действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2190 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!