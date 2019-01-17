Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              7

              Мешок строительный

              Телефон
              +74852662281
              Продавец
              АЛЬФАТЭК
              0
              Описание товара
              Мешки для строительных материаловВ строительной сфере часто применяются мешки. Они востребованы для перевозки строительных материалов (часто сыпучих), вывоза отходов, получаемых в результате проведения строительных работ. Мешок строительный — отличный способ избавиться от массы проблем, связанных с транспортировкой сыпучих и мусора. Наша компания предлагает их по оптимальной стоимости.  Особенности, которые имеют строительные мешки•    Устойчивы к воздействию воды, щелочей.•    Обладают повышенной ударопрочностью и стойкие к истиранию.•    Позволяют транспортировать груз при любой погоде и температуре.•    В ассортименте предложены варианты серого и зелёного цветов с различными размерами.  Почему лучше выбрать нас?•    Все мешки качественно пошиты на современном оборудовании.•    Предлагаем доставку или с нашего склада.•    Несколько форм оплаты заказа, включая кредиты•    Широкий выбор продукции по оптимальной цене. Мешок строительный — именно то, что вам нужно! Спешите сделать заказ на сайте или звоните! Мы будем рады помочь вам в решение любого строительного вопроса!
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store