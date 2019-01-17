Описание товара

Мешки для строительных материаловВ строительной сфере часто применяются мешки. Они востребованы для перевозки строительных материалов (часто сыпучих), вывоза отходов, получаемых в результате проведения строительных работ. Мешок строительный — отличный способ избавиться от массы проблем, связанных с транспортировкой сыпучих и мусора. Наша компания предлагает их по оптимальной стоимости. Особенности, которые имеют строительные мешки• Устойчивы к воздействию воды, щелочей.• Обладают повышенной ударопрочностью и стойкие к истиранию.• Позволяют транспортировать груз при любой погоде и температуре.• В ассортименте предложены варианты серого и зелёного цветов с различными размерами. Почему лучше выбрать нас?• Все мешки качественно пошиты на современном оборудовании.• Предлагаем доставку или с нашего склада.• Несколько форм оплаты заказа, включая кредиты• Широкий выбор продукции по оптимальной цене. Мешок строительный — именно то, что вам нужно! Спешите сделать заказ на сайте или звоните! Мы будем рады помочь вам в решение любого строительного вопроса!