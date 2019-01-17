Описание товара

Компания"Альфатэк" реализует торфогрунт в мешках и навалом в самосвалах в Ярославле, Москве и областях.Телефоны:(4852) 66-22-81, 8 (910) 979-29-99ЦенаСмотрите ПРАЙС-ЛИСТОписание и применениеЭкологическая ситуация в мире не позволяет земле быть полезной и насыщенной минералами. Для того чтоб подпитать ее удобрениями и плодовитыми элементами, используют торфогрунт. Данная продукция характеризуется широким спектром применения, как в домашнем садоводстве, так и в промышленных целях.Из чего состоит материал торфогрунт, его применениеОбразование торфа происходит за счет перегнивания болотных растений при недостатке кислорода, а также в условиях повышенной влажности. Торфяная смесь насыщает землю воздухом и влагой, благодаря которым произрастание субкультур происходит быстрее. Купить массу можно как в мешках, так и большими партиями. Материал пригоден для применения в любых климатических поясах, он также делится на виды:верхний белый торфнижний черный торфБелый компонент торфогрунта – уместная добавка для тепличного садоводства, кроме того, его можно использовать в качестве подстилки для птицы. Черный торфяной слой пригоден для изготовления растительных смесей, из-за повышенных показателей зольности.Свойства и характеристики смесиНормализированный торф отличается от других видов ресурсов такими нюансами:Пористость – способствует беспрепятственному проникновению кислородаУсадка – материал теряет в объеме при высыханииСжимаемость – под воздействием нагрузки торф сжимается аналогично минеральным грунтамПеречисленные показатели делают ресурс пригодным для выращивания ягод, кустарников, декоративных растений и обустройства клумб. Цена продукции в нашей компании весьма доступна.Как поставляется торфогрунт?Мы осуществляем поставки торфогрунта навалом (самосвалами) и в мешках и в мешках по 50 литров. Самосвалы в нашей компании имеются во всех номанилах от мала до велика - 3,5, 8, 10, 16, 22 и 28 куб.м.Заказать:(4852) 66-22-818 (910) 979-29-99