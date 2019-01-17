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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              750

              Почвогрунт

              Телефон
              +74852662281
              Продавец
              АЛЬФАТЭК
              0
              Описание товара
              Компания"Альфатэк" реализует почвогрунт в навалом и в мешках в Ярославле и области, а также в Москве и области.(4852) 66-22-818 (910) 979-29-99ЦенаСмотрите - ПРАЙС-ЛИСТОписание и применениеПравильное и рациональное использование земельных ресурсов позволяет не только вырастить на них необходимые насаждения, но и не подвергнуть землю износу. Для высадки газонных клумб, цветников, деревьев и декоративных кустарников сегодня применяют почвогрунт – материал, созданный на основе земли и дополнительных добавок.Состав плодородного почвогрунтаОсновным компонентом такого ресурса является непосредственно растительный слой почвы, смешанный с торфом. Кроме того, в состав входят добавки минерального типа:удобрения (например, сапропель)песокорганические веществаПеречисленные составляющие образуют единую смесь, в которую также могут входить гуминовые кислоты и суглинок, позволяющие использовать средство в качестве высокопроизводительного слоя для выращивания овощей, газонов, создания ландшафтной архитектуры и др. Не исключается применение почвогрунта в посадке фруктовых культур. Почвогрунт – также подходит для растений в горшках, применяется для выращивания молодых растений в маленьких горшках для дальнейшей пересадки. Почвогрунт от нашей компании можно сразу применять в садоводстве, и если потребуется, использовать добавки и удобрения для конкретных растений.Как купить?Купить почвогрунт можно на нашем складе-магазине по адресу г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 38 (ежедневно с 9 до 17 ч)Телефоны для связи:(4852) 66-22-818 (910) 979-29-99с 9 до 18ч
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