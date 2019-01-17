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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              250

              Кварцевый песок

              Телефон
              +74852662281
              Продавец
              АЛЬФАТЭК
              0
              Описание товара
              Позвонить сейчас (4852) 66-22-81Компания"Альфатэк" предлагает кварцевый песок в мешках 25 кг. В наличии и под заказ различные модули крупности.Смотрите ПРАЙС-ЛИСТ ХарактеристикиКварцевый песок представляет собой универсальный природный материал, получаемый путем дробления и рассева белого кварца. Отличительными особенностями кварцевого песка являются мономинеральность, однородность, достаточно высокая межзерновая пористость, а также химическая инертность.Кварцевый песок бывает природного происхождения и искусственного. В первом случае его добывают из разработанных месторождений, а во втором случае кварц дробят, измельчают, просеивают и сортируют по фракциям. Реализуется кварцевый песок фракцией до 2 мм, а также кварцевая крошка размером зерен более 2 мм и пылевидный кварц менее 0,5 мм.Природный кварцевый песок в зависимости от своего месторождения подразделяется на такие категории, как речной кварцевый песок, горный кварцевый песок и погребной кварцевый песок. Стоит отметить, что речной кварцевый песок по своему составу является наиболее чистым, так как имеет наименьшее количество примесей.Применение кварцевого пескаБлагодаря техническим характеристикам, кварцевый песок зачастую применяется в стекольной промышленности, в производстве стали, в ландшафтном дизайне, в производстве отделочных материалов, в строительстве, а также в очистных сооружениях.Компания «Альфатэк» предлагает купить кварцевый песок в Ярославле, Иваново, Костроме, Москве и других городах по выгодным ценам.Наши контакты:+7 (4852) 66-22-81 Ярославль+7 (495) 136-80-50 МоскваБлагодарим Вас за проявленный к нам интерес! Надеемся на сотрудничество!
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