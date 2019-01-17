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Позвонить сейчас: +7 (4852) 66-22-81Компания"Альфатэк" реализует песок для пескоструя в мешках по 25 кг в Ярославле, Иваново, Костроме, Москве и др. областях!В наличии и под заказ различные модули крупности.Смотрите ПРАЙС-ЛИСТПесок для пескоструя – востребованный природный материал, который используется для работы пескоструйного оборудования, предназначенного для обработки металлических, каменных и стеклянных поверхностей. Продукцию получают за счет дробления и просеивания кварцевой породы, она отличается однородной структурой, минимальным загрязнением, обеспечивает высокую эффективность работы техники. Если вы хотите заказать недорогой песок для пескоструя, обратитесь в нашу компанию: мы предлагаем продукцию в любых объемах по наиболее выгодной стоимости.Преимущества материалаК достоинствам применения этой продукции для пескоструйной обработки можно отнести следующие качества:Возможность повторной переработки, в том числе в качестве стройматериала.Сравнительно невысокая твердость обеспечивает мягкую обработку поверхностей и избавляет от риска повредить стекло, металл или пластик при неправильном выборе фракции зерна.Универсальность применения. Пескоструйное оборудование, использующееся с таким расходным материалом, может иметь различный диаметр сопла, конструкцию, мощность.Обширный выбор фракций.Невысокая стоимость, возможность существенно сэкономить.В нашей компании предлагается к продаже кварцевый песок различных фракции. Материал расфасован в мешки по 25 кг, удобные для хранения и транспортировки, поэтому его заказывают не только мастерские и строительные фирмы, но и частные лица. Расход на квадратный метр площади составляет в среднем 25-30 кг, точный показатель зависит от мощности самого пескоструйного агрегата.Почему стоит заказывать у нас?Наша компания «Альфатэк» занимается поставками качественных сыпучих материалов, в том числе кварцевого песка для пескоструйной техники различной мощности. Главные преимущества обращения к нам:Постоянное наличие товара на складе, возможность оперативной отгрузки.Доставка любого количества мешков по Москве, Подмосковью, Ярославлю, Иваново и ряду других городов. При необходимости жители Ярославского региона могут воспользоваться самовывозом.Приемлемые расценки как для оптовых, так и розничных заказчиков.Официальная гарантия, наличие сертификатов на продукцию.Удобные варианты оплаты.Чтобы заказать продукцию, выберите товар, укажите количество, способ доставки онлайн. Мы обработаем заявку максимально быстро!Позвонить сейчас:+7 (4852) 66-22-81 Ярославль+7 (495) 136-80-50 Москва