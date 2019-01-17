Описание товара

(4852) 66-22-81 ― позвонить сейчасКомпания"Альфатэк" продает дорожную соль в мешках 20 и 1000 кг.Оптом и в розницу со склада в Ярославле, Костроме, Иваново, Вологде, Архангельске, Москве и других регионах России.Телефоны:(4852) 66-22-81 ― отдел продажЦенаСмотрите ПРАЙС-ЛИСТОписание дорожной солиДорожная соль ― она же техническая соль, это соединение натрия с хлором, формула NaCl. Выпускают соль, состоящую из хлористого кальция и магния. Об этом минеральном соединении (NaCl), вспоминают зимой, в момент, когда трудно становится ходить людям по тротуарам, и ездить автотранспорту по дорогам. Это материал, состоящий из кристаллов белого или серого цвета. Допустимы оттенки желтого, розового цвета, темные включения (окись железа), без запаха.Применение дорожной солиДа, дорожную соль, используют для борьбы с гололедицей. Дорожная соль стоит недорого, что делает доступной любому покупателю. Дорожная соль, вступая в реакцию с водой, выделяет тепло, которое уничтожает лед. Но это не единственное применение технического продукта. Его используют:В нефтяной промышленности – для размягчения грунта.В отопительных котлах – для снятия накипи.В строительстве – для изготовления магнезиальных стяжек, силикатных кирпичей.Соль техническую добавляют при изготовлении стиральных порошков, бумаги. Не обходятся без NaCl при создании стекла, соды.Способ упаковки Дорожную соль реализуем в мешках весом 20 и 1000 кг., а также навалом (россыпью).Способ транспортировки При доставке технической соли в упаковке используются любой грузовой транспорт.Для заказа дорожной соли или получения более подробной консультации пожалуйста позвоните по телефонам:(4852) 66-22-81 ― отдел продажс 9-00 до 18-00 ч