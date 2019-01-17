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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              750

              Грунт растительный

              Телефон
              +74852662281
              Продавец
              АЛЬФАТЭК
              0
              Описание товара
              Торгово-Производственная Компания"Альфатэк" поставляет грунт растительный в Ярославле, Рыбинске, Иваново, Костроме, а также в Москве и области. Поставки в мешках 50 литров и самосвалами навалом (россыпью). Оптом и в розницу.Телефоны:(4852) 66-22-81Моб. 8-910-979-29-99Цена растительного грунтаОзнакомьтесь с ПРАЙС-ЛИСТОМДоставка растительного грунтаДоставка грунта растительного осуществляется навалом (россыпью), а также в мешках по любому адресу в Ярославле и Москве. Минимальный объем заказа может составлять 1 мешок (50 литров) или самосвалом 3,5м³ (5т). В арсенале Компании имеются самосвалы грузоподъемностью 5т, 10т, 15т, 20т, 25т, 30т и 40т.Упаковка в мешках по 50 литров  россыпью в самосвалахОписание и применение растительного грунтаОснову растительного грунта составляет торфяно-песчаный субстрат – смесь, имеющая черный цвет, состоящая из переходного или низинного торфа. Пропорции состава выглядят следующим образом: 60-70% торф
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