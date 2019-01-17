Описание товара

Компания"Альфатэк" поставляет керамзитовый гравий всех фракции с доставкой в Ярославль и другие регионы России. Оптом и в розницу.Телефоны:(4852) 66-22-81 ― отдел продажЦенаСмотрите ПРАЙС-ЛИСТФорма поставкиКерамзитовый гравий поставляется навалом (россыпью) самосвалами, а также в мешках по 40 и 50 литров.ДоставкаДоставка керамзитового гравия осуществляется в мешках или навалом в зависимости от потребности заказчика, в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске, Угличе, Ростове, Переславле Залесском, Иваново, Москве и др.Характеристики и применение керамзитового гравияКерамзитовый гравий получается в результате обжига вспучивающихся при высокой температуре глин. Процесс недолгий — в пределах часа, — а на выходе образуется легкий и твердый материал с формой гранул. Россыпь просеивается и фракции от 5 до 40 мм образуют керамзитовый гравий. Согласно государственному стандарту предусматриваются три класса по крупности.Цвет гранул красновато-бурый, на изломе — серый, почти черный. Результирующие продукты термической обработки отлично подходят для создания теплоизоляционных насыпных слоев и часто служат заполнителями в производстве легкого бетона. Могут применяться для тепловой изоляции кровель и фундаментов.Керамзитовый гравий принято классифицировать по засыпной плотности, то есть весу кубического метра утрамбованного материала. По величине этого параметра принято различать 10 марок, каждой из которых ставится в соответствие требуемая прочность гранул.Керамзит характеризуется водопоглощением не выше 20%, выдерживает не менее 25 циклов по нормам морозостойкости, не боится огня, не горит и не плавится, обладает низкой ценой. Последний фактор позволяет экономить в некоторых случаях на стоимости строительных материалов, не жертвуя качеством постройки.Купить керамзитовый гравий или уточнить цены, скидки и условия отгрузки можно у менеджеров Компании по телефонам:(4852) 66-22-81 – отдел продажС 9ч до 18ч