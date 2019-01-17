Описание товара

Компания"Альфатэк" реализует асфальт в мешках, оптом и в розницу, с доставкой и на самовывоз в Ярославле!Телефоны:8 (4852) 66-22-81+7 (910) 979-29-99Цена асфальта в мешкахСмотрите ПРАЙС-ЛИСТОписание, характеристики и применениеАсфальт в мешках для любой ситуацииМногие принимают решение провести ямочный ремонт дорог самостоятельно. Для этих работ самым лучшим материалом станет холодный асфальт в мешках.Что это за продукт?Он представляет собой смесь щебня и битумно-минерального вяжущего вещества. Используемые материалы имеют высокую текучесть и эластичность, благодаря чему холодный асфальт обладает хорошей сцепкой, но выше, чем созданный горячим или теплым способами.Характеристики смесиХолодный асфальт - готовый материал для работ по укладке. Его используют практически круглогодично благодаря допустимому температурному режиму (-20 +40). После применения не требуется проводить дополнительных манипуляций, дорога готова к использованию. Транспорт можно пускать сразу же после ремонта. Не повлияет на качество и наличие осадков.Асфальта в мешке на 30 кг хватит на 1 кв.м. (при условии толщины слоя 50 мм). Рекомендуемый расход уточняйте у менеджеров нашей компаний.Преимущества материалаЕсли судить по соотношению стоимости, качеству и долговечности конструкции, то рентабельнее приобрести холодный асфальт. Тем более для укладки понадобиться лишь лопата.Достоинства смеси:не требуется применение дополнительных материаловне нужна дополнительная обработка перед применениемнет необходимости в спецтехникевозможность использования в сложных погодных условияхэкологичныйостатки можно использовать еще в течение годане растрескивается.Компания «Альфатэк» предлагает купить асфальт в мешках для различных работ: как для ямочного ремонта, создания подъездов к промышленным и торговым объектам, так и создания отмостков, формирования подъемов, спусков наклонов и прочего.Наша продукция:является высококачественнойимеет удобную фасовкуотличается невысокой стоимостью.Если вы цените свое время и хотите получить качественный товар, то обращайтесь к нам. Мы доставим асфальт в мешках по назначению в кратчайшие сроки и по приятным ценам.Наши контакты:8 (4852) 66-22-81+7 (910) 979-29-99