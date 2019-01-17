Описание товара

Компания"Альфатэк" продает техническую соль галит в мешках по 20 кг.Оптом и в розницу со склада в Ярославле, Костроме, Иваново, Вологде, Москве и области.Осуществляем доставку по России.Телефоны:(4852) 66-22-81ЦенаСмотрите ПРАЙС-ЛИСТОписание и применение технической солиТехническая соль (хлориды магния, натрия и кальция) широко используются в хозяйственной деятельности общества. Особую роль соль играет в борьбе с обледенениями различных поверхностей и снеговыми заносами. Использование данного средства достаточно безопасно для окружающей среды, поскольку оно абсолютно экологично. Помимо этого любой очистительной технике значительно легче осуществлять работу на поверхности обработанной солью.Существует ряд причин, по которым техническая соль пользуется спросом:Доступная ценаОтсутствие дефицита на данный товарМногофункциональность и простота примененияДостаточная устойчивость к воспламенениюНе содержит токсичных веществСпособ упаковки Техническая соль поставляется в мешках по 20 кг, а также в больших мешках МКР (биг-бэг) 1000 кг,а также навалом (россыпью) в самосвалах или вагонах хопперах.Способ транспортировки При перевозке ― навалом (россыпью) используются самосвалы грузоподъемностью от 5 до 40 тонн, а также ж/д транспорт.При доставке технической соли в упаковке используются любой грузовой транспорт.Для заказа технической соли или получения более подробной консультации пожалуйста позвоните по телефонам компании:(4852) 66-22-81с 9-00 до 18-00 ч