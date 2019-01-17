Ссылка на товар на YouTube Канале:
https://www.youtube.com/watch?v=LbNY00I5lig
Ссылка на Мишки из роз тут:
http://luckproducti.ru/bear-of-roses/?l=6e17bba6ec49
Мишка из роз
Мишка из роз - это очень приятная на ощупь игрушка, которая сделана из нежнейших фоамирановых 3D роз. Мишка из роз выглядит как настоящая цветочная композиция, искусно собранная мастерами своего дела. Благодаря материалу Мишка из роз не растеряет своей прелести с годами. Отлично подойдет в подарок как взрослым женщинам так и юным красавицам.
На Мишку из роз действует Скидка - 53%
Цена с учётом скидки - 2490 рублей
Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!