Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=LbNY00I5lig





Ссылка на Мишки из роз тут:

http://luckproducti.ru/bear-of-roses/?l=6e17bba6ec49





Мишка из роз





Мишка из роз - это очень приятная на ощупь игрушка, которая сделана из нежнейших фоамирановых 3D роз. Мишка из роз выглядит как настоящая цветочная композиция, искусно собранная мастерами своего дела. Благодаря материалу Мишка из роз не растеряет своей прелести с годами. Отлично подойдет в подарок как взрослым женщинам так и юным красавицам.





На Мишку из роз действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 2490 рублей

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