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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.01.2019
              2 490

              Мишки из роз

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=LbNY00I5lig


              Ссылка на Мишки из роз тут:

              http://luckproducti.ru/bear-of-roses/?l=6e17bba6ec49


              Мишка из роз


              Мишка из роз - это очень приятная на ощупь игрушка, которая сделана из нежнейших фоамирановых 3D роз. Мишка из роз выглядит как настоящая цветочная композиция, искусно собранная мастерами своего дела. Благодаря материалу Мишка из роз не растеряет своей прелести с годами. Отлично подойдет в подарок как взрослым женщинам так и юным красавицам.


              На Мишку из роз действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 2490 рублей

              Без Предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

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