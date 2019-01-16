Магнит акриловый прямоугольный Красный

Описание товара

Акриловые прямоугольные заготовки для сувенирных магнитовАкриловый магнит имеет пластиковый разборный корпус для полиграфической вставки.Собирается магнит легко, быстро и без всяких усилий.Готовое изделие имеет самый продолжительный срок службы среди рекламных магнитов.Акриловый магнит на холодильник ― хороший рекламный сувенир.К каждому магниту прилагается пакетик, размер вставки 73x49 мм.Цвет магнитика Цена при заказе от 10000 шт.Цена при заказе от 50000 шт.Цена при заказе от 1000 шт.Цена при заказе от 250 шт.Красный 5 рублей за шт. 5.5 рублей за шт. 6 рублей за шт. 7 рублей за шт.Зеленый 5 рублей за шт. 5.5 рублей за шт. 6 рублей за шт. 7 рублей за шт.Синий 5 рублей за шт. 5.5 рублей за шт. 6 рублей за шт. 7 рублей за шт. Магниты на заказ:Если вам нужен уже готовый магнит с вашей выбранной фотографией или логотипом вашей фирмы, то цена будет + 2.5р.В соц. сетях у нас часто проходят акции с бесплатными розыгрышами. Рады будем всем!ВКОНТАКТЕ ИНСТАГРАМ ОДНОКЛАССНИКИ