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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.01.2019
              9

              Заготовка акрилового магнита золотой багет

              Телефон
              +78005051718
              Продавец
              Mr. Podarkov
              0
              Описание товара
              Акриловые заготовки магнитовАкриловый магнит"Винтаж" имеет пластиковый разборный корпус для полиграфической вставки.Собирается магнит легко, быстро и без всяких усилий.Готовое изделие имеет самый продолжительный срок службы среди рекламных магнитов.Акриловый магнит на холодильник ― хороший рекламный сувенир.К каждому магниту прилагается пакетик, размер вставки 73x49 мм.Магниты на заказ:Если вам нужен уже готовый магнит с вашей выбранной фотографией или логотипом вашей фирмы, то цена будет + 2.5р.
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