Заготовка акрилового магнита Колонны

Описание товара

Акриловые заготовки магнитовАкриловый магнит"Колонны" имеет пластиковый разборный корпус для полиграфической вставки.Собирается магнит легко, быстро и без всяких усилий.Готовое изделие имеет самый продолжительный срок службы среди рекламных магнитов.Акриловый магнит на холодильник ― хороший рекламный сувенир.К каждому магниту прилагается пакетик, размер вставки 74x54 мм.Магниты на заказ:Если вам нужен уже готовый магнит с вашей выбранной фотографией или логотипом вашей фирмы, то цена будет + 2.5р.