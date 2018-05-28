Нарядный молодежный костюм Мэй

Описание товара

Оригинальный женский костюм Элегантный костюм, сочетающий в себе классический французский стиль и современные формы. Состоит из юбки до колена и блузона с очень оригинальным рукавом на заниженной пройме. Рукав 3/4 выполнен в форме удлиненного"фонарика". Модель сшита в красивых нежных и жизнерадостных цветах весенней цветовой гаммы. Костюм отлично подойдет как для офисной работы, так и для праздника. Уход: стирка при температуре 40°C. Гладить слабо нагретым утюгом с изнанки.

Молодежная одежда

S 86 68 92

M 90 72 96

L 94 76 100