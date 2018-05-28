Костюм женский юбка и жилет К - 891Ю

Описание товара

Костюм женский Женский костюм, состоящий из удлиненного стильного жакета и юбки прямого силуэта, со шлицей. Костюм изготовлен из качественной итальянской ткани. Модный принт в сочетании с яркими вспышками , в виде пуговиц и пояса! Изысканные линии кроя изумительно подчеркивают прилегающий силуэт жакета, а накладные карманы создадут нужный эффект! На юбке сзади два накладных кармана, застежка на молнию. На жакете два накладных кармана с клапаном, застегиваются на две пуговицы. Жакет застегивается на пять пришивных пуговиц.