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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.05.2018
              4 010

              Костюм женский юбка и жилет К - 891Ю

              Телефон
              +7(915)5720102
              Продавец
              ROMA MODA
              0
              Описание товара

              Костюм женский Женский костюм, состоящий из удлиненного стильного жакета и юбки прямого силуэта,  со шлицей. Костюм изготовлен из качественной итальянской ткани.  Модный принт в сочетании с яркими вспышками , в виде пуговиц и пояса! Изысканные линии кроя изумительно подчеркивают прилегающий силуэт жакета, а накладные карманы создадут нужный эффект! На юбке сзади два накладных кармана, застежка на молнию. На жакете два накладных кармана с клапаном, застегиваются на две пуговицы. Жакет застегивается на пять пришивных пуговиц.

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