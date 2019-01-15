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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.01.2019
              298

              Кошка Хлоя Тайная жизнь домашних животных 11 см мягкая игрушка Teeny Tys TY 42196

              Телефон
              +74991103048
              Продавец
              ОВДИ. Игрушки и подарки для детей
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              Описание товара
              Мягкая игрушка"Кошка Хлоя" из мультика"Secret Life of Pets" арт. 42196 от известного производителя мягких игрушек TY представляет собою очень яркую, качественную и приятную на ощупь игрушку, которая станет самым лучшим подарочком для малыша, обожающего смотреть вышеупомянутый мультик. Представленная игрушка выполнена в виде одного из героев мультика, из самых мягких и приятных материалов, которые являются безопасными даже для самых маленьких смотрителей мультфильма. Игрушечка имеет точную детализацию, поэтому от мультяшного прототипа ее не отличишь! Купите Кошка Хлоя"Тайная жизнь домашних животных" 11 см мягкая игрушка Teeny Tys TY 42196 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ
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