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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.01.2019
              308

              Мягкая игрушка Единорог, розовый, 14 см арт M0059

              Телефон
              +74991103048
              Продавец
              ОВДИ. Игрушки и подарки для детей
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              Описание товара
              Очаровательный улыбающийся единорог с большими добрыми глазами вызовет умиление и улыбку у каждого ребенка. Игрушка приятна на ощупь, а специальные гранулы, используемые при ее набивке, способствуют развитию мелкой моторики рук. Наполнитель игрушки - polyester fiber – волокно нового поколения, которое абсолютно гипоаллергенно. Благодаря своей длинноволокнистой структуре, волокно прекрасно возвращает свой объем после многоразовой стирки и сушки. Купите Мягкая игрушка Единорог, розовый, 14 см. арт. M0059 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ
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