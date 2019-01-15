Описание товара

Очаровательный улыбающийся единорог с большими добрыми глазами вызовет умиление и улыбку у каждого ребенка. Игрушка приятна на ощупь, а специальные гранулы, используемые при ее набивке, способствуют развитию мелкой моторики рук. Наполнитель игрушки - polyester fiber – волокно нового поколения, которое абсолютно гипоаллергенно. Благодаря своей длинноволокнистой структуре, волокно прекрасно возвращает свой объем после многоразовой стирки и сушки. Купите Мягкая игрушка Единорог, розовый, 14 см. арт. M0059 на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ