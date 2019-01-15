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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.01.2019
              1 248

              Швейная машинка детская Помогаю Маме с аксессуарами Abtoys PT 00545(WK B8043)

              Телефон
              +74991103048
              Продавец
              ОВДИ. Игрушки и подарки для детей
              0
              Описание товара
              Игровой набор ABtoys"Швейная машинка" привлечет внимание вашей малышки. Это отличный набор для юной рукодельницы. Он поможет девочке освоить основы шитья в веселой и безопасной игровой форме. Машинка оборудована отсеком для двух катушек ниток и удобной ручкой, с помощью которой ее можно переносить. Контейнер для хранения швейных принадлежностей поможет девочке обеспечить порядок на рабочем месте. Благодаря ему, швейные принадлежности не потеряются и всегда будут под рукой. Также машинка оснащена лампочкой для подсветки. В наборе: - швейная машинка, - 3 катушки ниток, - сантиметр, - ножницы, - пуговицы, - кусок ткани, - сердечко, - манекен, - платье.Размер швейной машинки: 18 х 15 х 6 см. Купите Швейная машинка детская"Помогаю Маме" с аксессуарами Abtoys PT-00545(WK-B8043) на официальном сайте интернет-магазина ОВДИ
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